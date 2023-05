Mann in Wien-Simmering erschossen: Fahndung läuft

Ein Mann ist am Sonntag nach einem Schuss in den Brustbereich in einem Wiener Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Wie Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber der APA sagte, war die Fahndung nach dem Verdächtigen gegen 16.00 Uhr noch im Gange. Die Identität dieser Person sei bekannt. Zu der Schussabgabe kam es auf der Simmeringer Hauptstraße.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER