Mann in Wien von Betrunkenem schwer mit Besenstiel verletzt

Bei einer Auseinandersetzung unter Obdachlosen ist am Freitag in Wien-Döbling ein 57-Jähriger mit einem Besenstiel im Gesicht schwer verletzt worden. Der um ein Jahr jüngere Angreifer war stark betrunken, ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 3,18 Promille, berichtete die Polizei am Samstag. Der Täter konnte daher vorerst nicht befragt werden, die Hintergründe der Attacke waren unklar. Der Verletzte wurde mit Verdacht auf einen Jochbeinbruch in ein Spital gebracht.

SN/APA/LPD WIEN/UNBEKANNT Die Tatwaffe: Ein Besenstiel