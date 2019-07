Mann in Wiener Park erschlagen: Festgenommener gestand Tat

Nach dem Fund eines Toten in einem Park bei der Maiselgasse in Wien-Landstraße hat der Verdächtige in seiner Einvernahme die Bluttat gestanden. Der 35-jährige Moldawier gab an, dass er mehrfach mit einem Ast auf das Opfer hingeschlagen hat. Dem war ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen, berichtete der Mann in seiner Einvernahme. Die Identität des Opfers ist weiterhin unklar.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Eine Spaziergängerin hatte den Toten am Sonntag im Park gefunden