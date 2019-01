Mann lag im Burgenland auf Straße und wurde überrollt

Ein 65-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Mattersburg von einem Pkw überrollt worden. Der Mann lag außerhalb des verbauten Gebiets auf der schneebedeckten Fahrbahn, als sich eine 24-jährige Autofahrerin von der B 50 näherte und den 65-Jährigen übersah. Er wurde vom linken Vorderrad überrollt und unter dem Pkw eingeklemmt, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Warum der Mann auf der Straße lag, ist unklar