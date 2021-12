Mann lag lebensgefährlich verletzt in Wiener Wohnung

Ein 57-jähriger Mann ist am Abend des Christtages in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die Umstände und wer für die Verletzungen verantwortlich ist, war völlig unklar. Die Polizei ermittelte laut Sprecher Mohamed Ibrahim zunächst wegen versuchten Mordes. Vorübergehend wurde die Lebensgefährtin des Mannes festgenommen. Sie und der Stiefsohn gaben an, von den Geschehnissen nichts mitbekommen zu haben.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Lebensgefährtin vorübergehend festgenommen