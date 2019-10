Ein Mann hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Wieden eine schwer verletzte Frau aus einem Mehrparteienhaus getragen und zwischen geparkten Autos auf der Straße abgelegt. Zeugen leisteten der bewusstlosen 26-Jährigen Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen noch in seiner Wohnung fest. Die 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand keine.

Quelle: APA