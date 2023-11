Mann bei 20-Meter-Sprung in Staubecken in Tirol verletzt

Ein 31-Jähriger hat sich am Samstag in Vomperbach (Bez. Schwaz) bei einem Sprung aus 20 Meter Höhe in ein etwa fünf Meter tiefes Staubecken Oberkörperverletzungen zugezogen. Der Mann konnte sich nach dem Eintauchen in das sechs bis sieben Grad kalte Wasser noch selbstständig an den Rand des Staubeckens retten, informierte die Polizei. In weiterer Folge musste er aber von den alarmierten Einsatzkräften erstversorgt und vom Hubschrauber per Tau geborgen werden.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Der 31-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht.