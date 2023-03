Mann misshandelte Ehefrau und wollte ihren Bruder töten

Ein 38-Jähriger hat offenbar seinen Schwager in der Nacht auf Montag in Riedau (Bezirk Schärding) mit einem Hackbeil töten wollen. Der Angreifer wurde wegen Mordversuchs festgenommen und in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert, informierte die Polizei am Mittwoch. Wie sich herausstellte, dürfte er auch jahrelang seine Ehefrau schwer misshandelt haben. Seit Mittwochnachmittag sitzt er in U-Haft. Laut Staatsanwaltschaft leugnet er eine Tötungsabsicht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU Mordversuch in OÖ an einem 37-Jährigen