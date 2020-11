Mann mit Maschinenpistolen-Attrappe sorgt für Terroralarm

Ein 21 Jahre alter Iraner hat am Donnerstag kurz nach 19.00 Uhr in Villach auf offener Straße mit einer Maschinenpistolen-Attrappe hantiert und kurzzeitig für Terroralarm gesorgt. Ein 48-jähriger Lenker fühlte sich bedroht und rief die Polizei. Die Einsatzeinheit, die wegen des Terroranschlags in Wien in voller Schutzmontur mit Sturmgewehren im Streifendienst war, überwältigte den Mann. Er wurde vorübergehend festgenommen und bekommt eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung.

SN/schalk Symbolbild