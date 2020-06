Mann muss für "lauten Darmwind" vor Polizisten Strafe zahlen

Ein Wiener muss für einen "lauten Darmwind" vor einem Polizisten 500 Euro Strafe zahlen. Wie die Tageszeitung "Österreich" berichtete, soll sich der Vorfall in der Nacht des 5. Juni in Wien zugetragen haben. Die Polizei sprach auf Twitter von "voller Absicht". "Und anfurzen lassen sich die Kollegen dann doch eher ungern." Der Mann fasste eine Strafe wegen "Anstandsverletzung und Lärmerregung" aus.

"Sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, indem Sie vor Polizeibeamten laut einen Darmwind haben entweichen lassen", heißt es darin. Die Polizei verteidigte auf Twitter ihr Vorgehen: "Natürlich wird niemand angezeigt, wenn einmal versehentlich 'einer auskommt'. Der Angezeigte verhielt sich jedoch während der gesamten vorangegangenen Amtshandlung bereits provokant und unkooperativ. Er erhob sich leicht von der Parkbank, blickte die Beamten an und ließ offenbar in voller Absicht einen massiven Darmwind in unmittelbarer Nähe der Beamten ab."

Quelle: APA