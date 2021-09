Mann nach Chemieunfall in der Steiermark in Lebensgefahr

Bei einem Chemieunfall in einem Unternehmen in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) ist am Freitagabend ein 41-jähriger Mitarbeiter so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er ist laut Polizei in kritischem Zustand. Fünf weitere Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Wie der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mitteilte, kamen zwei Substanzen miteinander in Berührung. Bei der folgenden chemischen Reaktion trat Schadstoff aus.

SN/APA/BFV FB/C. KARNER/. Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort