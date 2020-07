Mann nach Fenstersturz in Wien weiterhin in Lebensgefahr

Ein bei einem Fenstersturz in Wien-Ottakring am späten Samstagabend schwer verletzter 36-Jähriger war am Montagvormittag nach wie vor in Lebensgefahr. Die Ermittlungen gestalteten sich indes immer noch schwierig. Nach widersprüchlichen Zeugenaussagen standen weiterhin zwei Versionen des Vorfalls im Raum, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger auf APA-Nachfrage.

Der Mann war kurz vor 23.00 Uhr mit dem Kopf am Beton aufgeschlagen. Einigen Zeugenaussagen zufolge wurde er aus dem Fenster im ersten Stock des Hauses in der Brestelgasse gestoßen. Anderen Angaben zufolge soll die Person selbst gesprungen sein. Neben dem 36-Jährigen dürften sich jedenfalls noch weitere Personen in der Wohnung befunden haben. Quelle: APA