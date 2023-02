Mann nach Gewalt und Missbrauch in der Familie in Haft

Beamte der Polizeiinspektion Westbahnhof haben Dienstagmittag einen 40-Jährigen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen, nachdem ihn seine Frau und zwei der sieben Kinder wegen Gewalt und Missbrauch angezeigt hatten. Über den syrischen Staatsbürger verhängten die Beamten auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Seine Frau und die beiden Mädchen im Alter von 16 und 14 Jahren werfen ihm vor, sie in alkoholisiertem Zustand wiederholt und seit Jahren geschlagen zu haben.

Besonders hatte es der Mann laut Polizeisprecher Markus Dittrich offenbar auf die 16-Jährige abgesehen. Ihr soll er bereits dreimal ein Messer an den Hals gehalten und sie darüber hinaus auch sexuell missbraucht haben. Rechtlich gesehen dürfte es sich dabei um den Straftatbestand der Vergewaltigung handeln. Die 33-Jährige und ihre beiden Töchter waren mit Unterstützung einer Mitarbeiterin der Wiener Magistratsabteilung 11 (MA11, Amt für Jugend und Familie, Anm.) in die Polizeiinspektion gekommen. Der Mann sollte am Mittwoch einvernommen werden.

Die Wiener Polizei machte in dem Zusammenhang ein weiteres Mal darauf aufmerksam, dass sie Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt ist und keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form, duldet. Der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05-77-22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.