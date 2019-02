Mann nach Messerangriff in NÖ in Anstalt eingewiesen

Nach einem Messerangriff in einem Badener Park ist ein 20-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Afghane hatte im September 2018 einen gleichaltrigen Landsmann attackiert. Der Betroffene leidet laut einem Gutachten an paranoider Schizophrenie und ist nicht zurechnungsfähig. Das Urteil ist rechtskräftig.

/APA (Archiv)/GERT EGGENBERGER Prozess endete mit Beschluss der Einweisung in Anstalt