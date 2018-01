Mann nach Messerattacke auf Ehefrau in Linz festgenommen

Ein 35-jähriger Mann, der vor gut einem Monat seine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hat, ist am Donnerstag in Linz festgenommen worden. Das berichteten das Stadtpolizeikommando und die Staatsanwaltschaft Linz in einer am Freitag kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Hintergrund der Tat dürfte die bevorstehende Trennung des Paares gewesen sein.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei nahm den 35-Jährigen fest