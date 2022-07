Mann nach Messerattacke auf Kärntnerin vor Gericht

Weil er im Jänner eine 62-jährige Frau auf offener Straße mit einem Messer attackiert hatte, steht ein 28-jähriger Mann am Mittwoch in Klagenfurt vor Gericht. Ein Geschworenensenat entscheidet, ob der gebürtige Armenier in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird. Der Mann leidet an einer psychischen Störung, er ist laut Gutachten zurechnungsunfähig. Die Verhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Sabine Roßmann ist bis Nachmittag anberaumt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Mitten in Klagenfurt war es im Jänner zu dem Angriff gekommen