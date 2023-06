Mann nach Rauferei in Tirol gestorben

Ein 63-Jähriger ist am Sonntagabend nach einer Rauferei in Bad Häring (Bezirk Kufstein) im Krankenhaus gestorben. Der Mann erlag seinen schweren Kopfverletzungen, berichtete die Polizei. Er war am Samstag auf einem Parkplatz vor einem Gasthaus mit einem 32-Jährigen in einen Streit geraten. Der 32-Jährige versetzte seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin der 63-Jährige stürzte und auf dem Asphaltboden aufschlug.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Ein Mann starb in Tirol nach einer Rauferei