Mann nach Serie von Brandstiftungen im Burgenland in U-Haft

Nach einer Serie von Brandstiftungen in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist in der Nacht auf Sonntag ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 31-Jährige war gegen Mitternacht beim Anzünden von Strohballen auf frischer Tat ertappt worden. Er wurde nach der Einvernahme in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. U-Haft wurde verhängt. "Der Tatverdächtige ist zu elf Brandstiftungen geständig", teilte die burgenländische Polizei am Sonntagabend per Aussendung mit.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Polizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Brandstifter