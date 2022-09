Mann nach tödlicher Messerattacke auf Ehefrau vor Gericht

Ein 60-jähriger Mann hat sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes verantworten müssen. Er soll im November 2021 im Zuge eines Streits mit seiner 50-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung in Innsbruck zu einem Küchenmesser gegriffen und diese unter anderem mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte gestand daraufhin die Tat bei seiner Einvernahme. Zu Prozessbeginn bekannte er sich erneut schuldig.

Der Streit zwischen den beiden Eheleuten sei entflammt, als ihn seine Frau in der Früh zum Essen einer Suppe zwingen wollte, erklärte der Angeklagte vor Gericht. Zudem habe sie etwa schlecht über seine Tochter aus seiner früheren Ehe gesprochen, so der 60-jährige Kosovare. Er habe schließlich "die Kontrolle verloren, ein Messer in der Küche geholt und dann zugestochen". Für den Kontrollverlust könne zudem seine Depression mitverantwortlich sein, strich der wegen Mordes angeklagte Mann heraus. Im Anschluss sei er "spazieren gegangen", gab er an. "Danach bin ich zu meinem Nachbarn gegangen, habe gesagt, dass ich meine Frau getötet habe und dass er die Polizei rufen soll", so der Angeklagte. Damit blieb er bei der Schilderung von seiner Einvernahme im November. Die Staatsanwältin hatte zuvor davon gesprochen, dass kein Zweifel an einem "vorsätzlichen Mord" bestehe. Er habe mit "äußerster Brutalität" agiert und 16 Mal zugestochen, so die öffentliche Anklägerin. Der Verteidiger wiederum brachte ins Spiel, dass man es womöglich auch mit "Totschlag" zu tun haben könnte. Es gelte beim geistigen Zustand und bei den Beweggründen des Angeklagten ganz genau hinzusehen.Bei der Einvernahme im November hatte er angegeben, sich im Streit provoziert gefühlt und schließlich zum Messer gegriffen zu haben. Weitere Angaben zu seinem Tatmotiv machte der wegen Mordes angeklagte Mann zu diesem Zeitpunkt nicht. Die vom Nachbarn alarmierten Rettungskräfte hatten nach der Tat vergeblich versucht, die Frau zu reanimieren. Die 50-Jährige wies laut Obduktionsbericht Stichverletzungen im Rücken sowie Abwehrverletzungen an den Armen auf.