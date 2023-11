Mann stirbt bei Polizeieinsatz nach Fenstersprung

Ein Mann, der sich bis vor kurzem in einer psychiatrischen Einrichtung befunden hatte, dorthin aber nicht mehr zurückgekehrt war, ist Donnerstagabend von der Polizei in seiner Wiener Wohnung in Meidling gesucht worden. Polizisten öffneten mithilfe der Sondereinheit Wega die Wohnungstüre des 28-Jährigen. Doch der Mann flüchtete und sprang aus dem Fenster im vierten Stock. Der 28-Jährige überlebte den Aufprall auf der Straße nicht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Ob Unfall auf Flucht oder Suizid wird noch ermittelt