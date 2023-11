Mann scheiterte mit Raubversuch auf Tankstelle in Tirol

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Kufstein eine Tankstelle auszurauben versucht. Er bedrohte die Angestellte im Tankstellen-Shop mit einer Pistole und forderte mehrfach die Öffnung der Kasse. Als die 63-Jährige jedoch eine schnelle Bewegung machte, flüchtete der Täter. Die Frau blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Sie erzählte dem Tankstellenbetreiber erst am Folgetag, dem Freitag, was sich zugetragen hatte, informierte die Polizei.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter.