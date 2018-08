Mann rief Polizei an und gestand Bluttat an Vater in Wien

Ein 31-jähriger Mann hat im Telefonat mit der Polizei gestanden, seinen Vater in Wien-Favoriten nach Streitigkeiten getötet zu haben. Die Tat ereignete sich bereits vor einer Woche. Freitagabend wurde die Leiche des 59-Jährigen in seiner Wohnung in der Rickard-Lindström-Gasse entdeckt, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Bluttat hatte sich bereits vor einer Woche ereignet.