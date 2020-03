Mann schoss in Wien wegen Musik aus dem Fenster

Ein 48-Jähriger hat sich am Donnerstagabend offenbar von der Musik eines seiner Nachbarn in Wien-Leopoldstadt gestört gefühlt. Er stellte seinen Ärger mit einer Schreckschusspistole zur Schau, die er in den Innenhof abfeuerte, berichtete die Polizei am Freitag. Beamte trafen den Mann in seiner Wohnung nicht mehr an, fanden jedoch zahlreiche Waffen, die sie sicherstellten.

Zeugen alarmierten die Polizei. Kurz nach 20.00 Uhr trafen Beamte beim Wohnhaus im Bereich der Lassallestraße ein. In der Wohnung fanden sie jedoch nur eine Mitbewohnerin des Österreichers vor, die auf Fragen der Polizisten nicht näher einging. In der Wohnung wurden ein Luftdruckgewehr, eine Softgun-Pistole, drei Klappmesser und eine Machete sichergestellt. Eine Schreckschusspatrone wurde im Innenhof aufgefunden. Der 48-Jährige dürfte "nicht gezielt" aus seinem Wohnungsfenster gefeuert haben, sagte ein Polizeisprecher der APA. Es wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Neben einer Anzeige wird sich der Mann auch mit einem Waffenverbot konfrontiert sehen. Quelle: APA