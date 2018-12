Mann soll Frau vor Weihnachten in Badewanne ertränkt haben

Ein 52-Jähriger steht im Verdacht, einen Tag vor Weihnachten in Wien-Donaustadt seine Ehefrau getötet zu haben. Der Mann soll laut Polizei die 51-Jährige nach einem Streit in der Badewanne ertränkt haben. Danach täuschte er einen Selbstmord vor, indem er der Frau Schnittverletzungen an den Unterarmen zufügte. Danach alarmierte er die Einsatzkräfte.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Die Polizei wurde stutzig