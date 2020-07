Mann soll in OÖ Ex-Lebensgefährtin getötet haben

Ein 60-Jähriger soll am Dienstag in Neustift im Mühlkreis seine um ein Jahr jüngere, seit kurzem von ihm getrennte Lebensgefährtin getötet haben. Der Verdächtige dürfte nach der Tat versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Polizisten zogen ihn mithilfe von Rettungsleuten und Passanten von der Staumauer des Ranna-Stausees und nahmen ihn fest, so ein Polizeisprecher.

SN/APA (FOTOKERSCHI.AT)/FOTOKERSCHI Polizei bei ihrer Arbeit