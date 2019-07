Mann soll in Vbg. 21-Jährigen mit Messer vertrieben haben

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Bregenz einen 33-jährigen Mann kurzzeitig festgenommen, nachdem er einen 21-Jährigen mit einem Messer bedroht und zum Verlassen seiner Wohnung genötigt haben soll. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden in der Wohnung des 33-Jährigen 15 Waffen - darunter zwölf Messer - entdeckt. Es wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, teilte die Exekutive mit.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Laut Polizei wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen