Mann soll in Wien Freundin aus 2. Stock gestoßen haben

Ein 20-Jähriger Afghane hat am Mittwochnachmittag seine afghanische Freundin in Wien-Meidling möglicherweise aus einem Fenster gestoßen. Die 19-Jährige, die acht Meter abstürzte, wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann wurde festgenommen, er leugnete zunächst die Tat. Die Polizisten fanden allerdings Spuren einer heftigen Auseinandersetzung in der Wohnung.

SN/APA (Symbolbild)/FMT-PICTURES/WO Mann streitet Tat vorerst ab