Mann soll Lebensgefährten der Mutter erstochen haben

24-Jähriger wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen. Er konnte von der Polizei noch nicht befragt werden.

Ein Mann ist am Mittwochabend tot in einer Wohnung im obersteirischen Zeltweg gefunden worden.

Im steirischen Murtal ermittelt die Polizei seit den Nachtstunden wegen des Verdachts des Mordes. Ein 24-Jähriger soll den Lebensgefährten (49) seiner Mutter (59) im Streit mit einem Messer tödlich verletzt haben. Der Verdächtige ist in Haft.

Die Polizei war gegen 21.30 Uhr alarmiert worden. Die 59-jährige Murtalerin wählte gegen 21.30 Uhr den Notruf und gab an, in ihrer Wohnung sei es zu einem Streit und einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit ihrem in Graz lebenden Sohn gekommen. Einsatzkräfte entdeckten bereits im Stiegenhaus massive Blutspuren. In der Wohnung fanden Polizisten schließlich den leblosen 49-Jährigen. Die Frau war noch mit Erste-Hilfe-Maßnahmen beschäftigt. Der unmittelbar darauf eintreffende Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des 49-Jährigen aus dem Bezirk Murtal feststellen. Auch die 59-Jährige wies leichte Verletzungen im Gesicht auf. Sie wurde vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt bereits aus der Wohnung geflüchtet. Polizisten nahmen den 24-Jährigen wenig später in der Nähe fest. Bei ihm stellten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe - ein Küchenmesser - sicher. Auch er wies Verletzungen an den Händen und im Gesicht auf und wurde im Beisein von Polizisten zur ambulanten medizinischen Versorgung ein Krankenhaus verbracht. Er konnte aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seines sichtlichen Ausnahmezustandes bislang nicht zum Tathergang einvernommen werden.





Kriminalisten sowie Gerichtsmediziner nahmen noch in der Nacht die Arbeit auf und führten eine Tatortarbeit im Wohnhaus durch. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete zudem eine Obduktion der Leiche an. Diese soll noch am heutigen Donnerstag folgen. Die Hintergründe der Tat sowie der Grund des offenbar eskalierenden Streits sind Gegenstand laufender Ermittlungen..