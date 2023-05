Mann soll Schwiegervater in NÖ Messerstich versetzt haben

In Niederösterreich ist am Mittwoch eine weitere Bluttat bekannt geworden. Polizeiangaben zufolge soll ein 35-Jähriger am Dienstagnachmittag seinem 63 Jahre alten Schwiegervater in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) einen Messerstich versetzt haben. Der Beschuldigte - ein türkischer Staatsbürger - wurde festgenommen. Das Opfer ist nach einer Operation im Universitätsklinikum St. Pölten außer Lebensgefahr.

