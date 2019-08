Mann stach auf 27-Jährigen in Wien ein - Schwer verletzt

Mehrere Männer sind in der Nacht auf Montag in Wien-Ottakring aneinandergeraten. Ein junger Mann stach dabei einem 27-Jährigen in den Unterleib und verletzte ihn schwer. Der 21-jährige Verdächtige flüchtete daraufhin, kam jedoch kurze Zeit später an den Tatort zurück, wo er festgenommen wurde, berichtete die Polizei am Montag. Warum die Syrer aneinandergeraten waren, war zunächst unklar.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Grund für die Tat war zunächst unklar