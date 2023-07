Mann stach in Linz mit Schere auf Freund ein

Im Streit soll ein 32-Jähriger Freitagabend auf seinen langjährigen Freund mit einer Schere eingestochen und diesen schwer verletzt haben. Zwei Frauen hatten noch zuvor in der Wohnung versucht, die beiden Streithähne auseinanderzubringen. Plötzlich dürfte der 32-Jährige die Schere auf dem Wohnzimmertisch gesehen und zugestochen haben. Der 34-jährige Verletzte kam in ein Krankenhaus. Der Angreifer wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert, informierte die Polizei.