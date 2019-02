Mann stach in Wien auf Eltern ein: Vater in Lebensgefahr

Ein 48 Jahre alter Mann hat am Mittwoch in Wien-Favoriten mit einem Küchenmesser auf seine Eltern eingestochen. Der 73-jährige Vater wurde lebensgefährlich verletzt, die 71-jährige Mutter mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sohn wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Besorgte Nachbarn riefen die Polizei