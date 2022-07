Mann stach in Wien mit Küchenmesser auf 30-Jährigen ein

Ein 35 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Wien-Neubau mit einem Küchenmesser auf einen 30-Jährigen eingestochen. Nachbarn hörten Hilferufe aus der Wohnung und verständigten die Polizei. Der Täter wurde festgenommen, das Opfer nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

SN/APA/LUKAS HUTER Nachbarn alarmierten die Polizei