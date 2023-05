Mann starb in Tirol bei Absturz während Klettertour

Ein 67-jähriger Mann ist am Samstag bei einer Klettertour in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann stürzte im freien Fall 60 Meter ab. Sein 31-jähriger Sohn versuchte in der Folge, ihn zu reanimieren. Der Verunglückte wurde per Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen, er verstarb aber noch während des Transports ins Spital, teilte die Tiroler Polizei am Sonntag mit.

