Mann starb nach Schlägerei in Linz - Verdächtiger erst 16

Eine vermutlich eher harmlose Auseinandersetzung bei der Straßenbahn-Haltestelle am Linzer Hauptplatz am Freitag der Vorwoche hat tragisch geendet: Am Dienstag ist einer der Beteiligten, ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, an den Verletzungen gestorben, die er als Folge eines Faustschlages erlitten hatte. Der mutmaßliche Täter ist ein erst 16 Jahre alter Bursch.

SN/APA (Webpic)/hex Polizei forschte 16-Jährigen als mutmaßlichen Täter aus