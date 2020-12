Mann starb nach Sturz vom Dach im Bezirk Bruck an der Leitha

Bei einem Arbeitsunfall in Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Samstag ein Anfang bis Mitte 30 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war von einem Dach in die Tiefe gestürzt, bestätigte das Rote Kreuz einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Die Mannschaft des Notarzthubschraubers "Christophorus 9" konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Quelle: APA