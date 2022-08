Mann überlebte im Burgenland Hornissen-Attacke nicht

Nach einer Hornissenattacke in einem Wald bei Poppendorf-Bergen in der Gemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) ist ein Mann gestorben. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland auf Anfrage. Laut der Tageszeitung handelt es sich bei dem Betroffenen um einen 58 Jahre alten Jäger. Die Attacke ereignete sich am Freitag.

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Helfer rückten in Waldstück aus