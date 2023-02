Mann überlebte in Tirol Absturz mit Auto in Schacht

Ein Mann hat in einem Hotel am Tiroler Achensee einen Absturz mit einem Pkw in einen sechs Meter tiefen Schacht eines Autoaufzuges überlebt. Laut einem Online-Bericht der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung", durchbrach er kurz vor Mittag die Tür zu dem Aufzug, mit dem die Autos in die Tiefgarage gebracht werden. Das Fahrzeug krachte im freien Fall nach unten, der Lenker soll bei der Bergung aber ansprechbar gewesen sein.

Wie es seitens der Polizei zur APA hieß, verlor der Mann die Kontrolle über den Pkw. Hotelangestellte hörten den Krach gehört und alarmierten die Rettungskräfte. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zu liegen, der Lenker wurde dabei eingeklemmt. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, eine aufwendige Bergung des Autos durch die Feuerwehr war zudem die Folge.