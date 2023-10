Mann nach Sturz am Innsbrucker Hauptbahnhof tödlich verletzt

Ein 91-Jähriger ist am Freitag gegen 11.00 Uhr bei einem schweren Unfall am Innsbrucker Hauptbahnhof tödlich verletzt worden. Dies bestätigte ein Polizeisprecher der APA. Offenbar war der Mann nahe eines ins Terminal einfahrenden Busses gestolpert und unter die hintere Achse des Fahrzeuges geraten. Er starb an Ort und Stelle, hieß es seitens der Exekutive. Warum der Mann gestolpert war, blieb demnach noch unklar.

Wie Polizeisprecher Stefan Eder sagte, hatte der Mann am Busbahnsteig gewartet. Der Bus fuhr dann von der Salurner Straße ein. Der 91-Jährige wollte dem Fahrzeug hinterhergehen, als ihn dieses bereits beinahe passiert hatte. Dabei kam es zu dem folgenschweren Sturz. Ein Reanimationsversuch wurde offenbar abgebrochen, hatte die Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" zuerst berichtet. Die Nationalität des Mannes war vorerst unklar. Nach dem Unfall war auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.