Mann verletzte in Wien 58-jährige Ex-Partnerin mit Messer

Ein 74-Jähriger hat Sonntagfrüh in Wien-Floridsdorf seine frisch von ihm getrennte Ex-Partnerin mit einem Messer attackiert und ihr mehrere Schnittwunden zugefügt. Zuvor suchte er die 58-Jährige in ihrer Wohnung auf, griff sie mit einem Pfefferspray an und drohte, sie umzubringen. Die Frau flüchtete in das Stiegenhaus, aber der Täter folgte ihr und verletzte sie mit dem Messer. Erst als Nachbarn hinzukamen, verließ er das Wohnhaus. Der Mann war am Montag weiterhin flüchtig.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Tiefe Schnittwunden, aber keine Lebensgefahr