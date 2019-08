Mann verletzte in Wien Ex-Frau mit Messer - Festnahme

Ein 33-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag vor einem Lebensmittelmarkt in der Wallensteinstraße in Wien-Brigittenau seiner Ex-Ehefrau mit einem Messer eine Schnittverletzung an der rechten Wange zugefügt. Die 41-Jährige rettete sich in das Innere des Geschäfts, der Mann ergriff die Flucht. Im Zuge der Fahndung wurde er in der Nacht auf Mittwoch in Meidling auf der Straße festgenommen.

SN/APA (Webpic)/hex Der Mann fügte seiner Ex-Frau ein Schnittwunde im Gesicht zu