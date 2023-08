Mann wegen "Overkills" mit Axt in Kärnten vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch ein Mordprozess gegen einen 36-jährigen Kärntner begonnen. Dem gebürtigen Slowenen wird vorgeworfen, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Der Mann war geständig, er erklärte, er habe die Tat unter Drogeneinfluss begangen.

BILD: SN/APA/PETER LINDNER/PETER LINDNER Der Angeklagte war geständig