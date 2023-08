Mann wegen tödlichen Angriffs mit Axt in Kärnten vor Gericht

Ein 36-jähriger Slowene muss sich am Mittwoch wegen Mordes am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Der Geschworenenprozess unter dem Vorsitz von Richter Bernd Lutschounig ist bis zum Abend anberaumt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/PETER LINDNER Am Landesgericht Klagenfurt beginnt am Mittwoch der Mordprozess