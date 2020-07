Marihuana im Wert von 1 Million Euro in Tirol sichergestellt

Im Bezirk Kufstein in Tirol ist in einem bulgarischen Lkw mit spanischem Anhänger Marihuana im Wert von einer Million Euro sichergestellt worden. Vier Personen konnten als Beteiligte ausgeforscht werden, nach einem 34-jährigen Lkw-Fahrer aus Serbien wird noch gefahndet, berichtete die Polizei. In dem Lkw wurden mehr als 100 Kilogramm Marihuana in 96 Paketen gefunden.

