Die ersten Marillenbäume in der Wachau haben ihre Knospen geöffnet. Die Hauptblüte soll Mitte der Woche beginnen. 100.000 Marillenbäume verwandeln die Weltkulturerberegion in ein Blütenmeer. Das Naturschauspiel lockt jedes Jahr zahlreiche Schaulustige an. An den kommenden zwei Wochenenden können mehrere Buslinien in der Wachau kostenfrei genutzt werden, informierte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER Die Hauptblüte soll Mitte der Woche beginnen