Masern-Ausbruch laut Wiedermann-Schmidt "beunruhigend"

Der steirische Masern-Cluster mit bisher 57 Fällen, darunter vereinzelt auch in anderen Bundesländern, zeigt für die Impfexpertin Ursula Wiedermann-Schmidt eine "beunruhigende" Aktivität. "Weil wir sehen, dass der Ausbruch nach sechs Wochen noch nicht im Griff ist", sagte die Professorin für Vakzinologie der MedUni Wien am Mittwoch beim Fortbildungskongress der Apothekerkammer in Schladming. Statt einer Durchimpfung von 95 Prozent erreiche Österreich nur 85 bis 86 Prozent.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Sechs Wochen nach Einschleppung 'noch nicht im Griff'