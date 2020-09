Maske am Rückspiegel: Experten raten ab

Damit der Mund-Nasen-Schutz griffbereit ist, hängt er in vielen Autos am Rückspiegel. In der Schweiz ist das strafbar. Wie ist es in Österreich?

Schon während des Lockdowns waren sie oft zu sehen und seit die Maskenpflicht in Geschäften und Gastronomie in Österreich wieder verschärft wurde, kommen sie noch mehr in Mode: Mund-Nasen-Schutzmasken in allerlei Farben, die in Autos am Rückspiegel hängen. Viele Autofahrer denken sich, da sei die Maske an einem luftigen Ort gut aufbewahrt. Die SN befragten Verkehrsexperten, was sie davon halten. Tenor: Es gibt größere Gefahren, die die freie Sicht im Auto beeinträchtigen, dennoch wird von den Masken am Rückspiegel abgeraten, ...