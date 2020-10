Maske verweigert: 1500 Zugpassagiere bestraft

Einige wenige schwarze Schafe sorgen mit Angriffen auf Zugbegleiter für Schlagzeilen. Bei den meisten Fahrgästen genügt eine Ermahnung.

Attacken auf Zugbegleiter im Zuge von Covid-19-Maßnahmen-Kontrollen stehen seit Monaten auf der Tagesordnung. Am Freitag wurde bekannt, dass ein 16-jähriger Oberösterreicher ausgeforscht werden konnte, der bereits im August auf der Westbahnstrecke einen Zugbegleiter (34) gegen Gesicht und Hals geschlagen hatte. Der Täter war geflüchtet. Diese Woche attackierte ein 24-Jähriger am Bahnhof Landeck in Tirol einen Schaffner (58). Er schlug diesen ebenfalls ins Gesicht und flüchtete. Im Zuge einer Fahndung wurde er von einem Polizeihund aufgespürt. Beide Fahrgäste wurden wegen Körperverletzung ...