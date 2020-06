Masken und Babyelefant im Gepäck: Anschober appellierte für "Reisen mit Verantwortung"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag gemeinsam mit Tropenmediziner Herwig Kollaritsch und Maria Ecker vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) Vorkehrungen für einen sicheren Urlaub im Sommer 2020 vorgestellt. Urlaub in Österreich sei die sicherste Form. Zudem wird geraten, heuer auf Pauschalreisen zu setzen.

Pressekonferenz zum Nachschauen:

"Wir haben es uns jetzt alle verdient, dass wir im Sommer durchschnaufen können", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstag. Er wünsche sich, dass jeder den Urlaub so gut es geht genießen könne. Er appellierte jedoch, "dass wir uns gut überlegen, wo und wie wir unseren Urlaub verbringen." Er selbst wolle seine freie Zeit im Salzkammergut verbringen.

Die Grundregeln - Hygieneregeln, Händewaschen, Mindestabstand halten- seien auch im Urlaub angebracht. Egal ob man den Urlaub daheim verbringe oder am Strand in Caorle. "Das schlimmste, das man machen kann, wäre der Ballermann", räumte der Minister ein. Große Menschenansammlungen sollen gemieden werden. Auch Hygiene- und Tropenmediziner Herwig Kollaritsch warnte vor sogenannten Superspreading -Veranstaltungen. "Unerkannte Virenherde in Kombination mit Reisetätigkeit können verheerend sein", sagte Kollaritsch. Auch wenn das Gastland keine strengen Regeln vorschreibe, sollen Masken und der virtuelle Babyelefant im Gepäck sein. Reisewarnungen sollten beachtet werden, "die Lombardei gibt es auch noch nächstes Jahr", betonte der Mediziner. Verhaltensregeln und Tipps für den Notfall - einer Erkrankung im Ausland - hat das Gesundheitsministerium auf ihrer Website bekannt gegeben.

Denn das Virus sei weiterhin in Ausbreitung, international sei die Situation zum Teil dramatisch, mahnte Anschober. Er stellte einen Überblick der aktuellen Infektionszahlen in Europa dar:"Mit 459 aktiven Erkrankungen ist Österreich ganz weit unten, was die Anzahl an Infizierten betrifft. Ganz oben stehen Großbritannien, Frankreich, Schweden und Spanien."

Maria Ecker vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) stellte die rechtlichen Rahmenbedingungen vor, die mit den Reisewarnungen einhergehen. Konsumenten müssten sich demnach heuer genau erkundigen, welche Bedingungen wie etwa Quarantäneregelungen vor Ort herrschen. Ecker rät dazu, in diesem Jahr auf organisierte Pauschalreisen zu setzen. "Dann hat man eine Ansprechperson, die einem bei Problemen helfen kann." Bei Individualreisen sei es wesentlich schwieriger, Rechte durchzusetzen und man muss mit unterschiedlichen Anbietern - Hotel, Fluggesellschaft usw. - in Kontakt trete. Sie empfiehlt zudem, so kurzfristig wie möglich zu buchen, um die Lage besser abschätzen zu können.

Eine Reisehotline vom Sozialministerium und VKI ist noch bis Ende Juli erreichbar, um vorab rechtliche Fragen bei Reiseplänen zu klären: 0800 201 211.

Quelle: SN