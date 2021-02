Maskengegner Strache an Vlies-Firma in Serbien beteiligt

Heinz Christian Strache, Ex-FPÖ-Chef und Kritiker einer Maskenpflicht in Coronazeiten, ist in Serbien an einer Firma beteiligt, die Vliesstoffe für genau solche Masken herstellt. Nachdem die "Kronen Zeitung" in ihrer Dienstag-Ausgabe darüber berichtet hatte, bestätigte er via Social Media (http://go.apa.at/KYtAnZLJ) zwar die Beteiligung, bestritt aber, dass das Unternehmen selbst Masken herstelle.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Strache will sich keine Maskenproduktion unterstellen lassen